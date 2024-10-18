Новый полпред в УрФО Жога вошел в попечительский совет "Ельцин-центра"

Новый полпред в УрФО Артем Жога вошел в состав попечительского совета "Ельцин Центра" в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба центра, Жога стал новым членом совета, заняв место своего предшественника Владимира Якушева. В попечительский совет также входят глава администрации президента Антон Вайно и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В обязанности Жоги будет входить сотрудничество с "Ельцин-центром", участие в обсуждении его стратегических целей, а также рассмотрение и утверждение ежегодных отчетов, согласно Уставу организации.

Напомним, Артем Жога - герой ДНР и председатель Народного совета республики. С самого первого дня назначения на должность полпреда Жога заявляет о своем патриотизме и готовности проявлять его на новом посту. Однако готов ли к этому "Ельцин-центр", покажет только время, о чем в своих соцсетях написал и военкор Тимофей Ермаков.

"Ну вот, по сути, это и есть момент истины для всей концепции "новой элиты из СВО". Идеологическая схватка, по идее, неизбежна. Выдержат ли новые элиты противостояние со старыми либеральными группами - очень важный вопрос. Если вообще решатся в это противостояние вступить. Да еще и в самой либеральной Мекке. Без сарказма интересуюсь. Очень интересно, как все повернется", - написал Ермаков.