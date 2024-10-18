Медведев заявил, что годовой план комплектования ВС РФ контрактниками исполнен на 78%

В России годовой план комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту выполнен на 78%.

Как заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, "темпы в общем и целом достаточно приличные". "Самое главное, чтобы не было провалов и не было каких-либо иных проблем, связанных с комплектованием", – указал он.

Зампред также затронул тему контроля над объективностью информации об учете военнослужащих и статистике выполнения задания по комплектованию ВС РФ. Он сообщил, что недавно вместе с представителями прокуратуры и ФСБ посетил Ярославскую область, чтобы проверить пункт отбора на службу по контракту. Медведева отметил, что ситуация значительно лучше, чем по сравнению с 2023 годом, системных нарушений в учете военнослужащих не выявлено, хотя и есть отдельные проблемы, сообщают "Ведомости".

Ранее Медведев заявил, что единственной формой привлечения граждан России для участия в специальной военной операции является заключение контракта. По его словам, к работе приступила комиссия по комплектованию Вооруженных сил контрактниками, созданная главой государства Владимиром Путиным.