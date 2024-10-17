Муслим Гаджимагомедов защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Муслим Гаджимагомедов победил немца Леона Харта, чем защитил титул чемпиона мира по версии WBA. Сражался российский боксер в весовой категории до 101,6 кг., турнир IBA Champions Night прошел в Уфе.

Для Гаджимагомедова это была первая защита пояса и по итогам 12 раундов по единогласному решению судей стала пятой победой на счету спортсмена. Свой титул он завоевал в июле на турнире IBA Champions Night, где победил техническим нокаутом китайского боксера Чжана Чжаосиня.

Напомним, что на счету 27-летнего Муслима Гаджимагомедова звание двукратного чемпиона мира (в 2019 и 2023 годах), четырехкратного чемпиона России (в 2016, 2018, 2020 и 2022 годах), чемпиона Европы (в 2019 году) и взятое серебро на чемпионате Европы в 2017 году.