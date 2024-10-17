"Слово пацана" стал лучшим сериалом 2024 года

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" стал лучшим в 2024 году. Такие данные опроса среди россиян предоставил Всероссийский центр общественного мнения.

Этот сериал набрал 9% от числа давших содержательные ответы. Также в список вошли "Невский" (6%), "Триггер" и "След" (по 5%). По 3% набрали сериалы "Тайны следствия", "Пес" и "Ментовские войны".

В числе других сериалов - "Варяги", "Фишер", "Жизнь по вызову", "Вампиры средней полосы", "Хор", "Жуки" и "Ивановы-Ивановы".

В число лучших актеров по версии россиян входят Константин Хабенский и Сергей Бурунов. Чуть меньше процентов набрали Сергей Безруков, Владимир Машков, Олег Басилашвили и Александр Петров.