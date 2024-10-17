17 Октября 2024
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Общество Иркутская область
Фото: Накануне.RU

В Сибири чиновник предложил "не надеяться на электроэнергию" и греться от печи

Начальник управления энергетики газификации министерства жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области Сергей Калинкин поучаствовал во встрече чиновников с жителями села Урик. В разговоре он высказал интересную идею – предложил тем, кто остался без электроэнергии, не надеяться зимой только лишь на этот источник энергии. Для этого следует установить и использовать печи.

Встречи представителей власти с жителями Иркутского и Шелеховского района по вопросам энергоснабжения проходят регулярно, начиная с августа. Причина – большая очередь из собственников частных домов, ждущих очереди на техприсоединение к электросетям: более 8 тыс. домов на юге региона не подключены к электричеству.

"Без печи жить… термин есть такой беспечность. Необходимо думать о надежном теплоснабжении, чтобы не переживать за жизнь и здоровье своих домочадцев. Как госорган я (говорю) про то, что надежность и жизнеобеспечение – приоритет и для государства, и для семьи. Необходимо думать про резервные источники тепла. Если мы в законодательство залезем, то там (указано) – потребитель обязан иметь резервный теплоисточник. На одном проводе зимовать нельзя", - сказал он во время снятого на видео выступления, фрагмент которого распространяется в соцсетях.

Теги: Сергей Калинкин, чиновник, Иркутская область, печь, тепло, электричество


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