В Екатеринбурге семья погибшего участника СВО не могла получить региональную выплату

В Екатеринбурге лишь после вмешательства прокуратуры семья погибшего участника СВО смогла получить региональную единовременную выплату.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в 2024 году супруг жительницы уральской столицы погиб во время службы в зоне специальной военной операции. Проверка показала, что членам его семьи необоснованно не была назначена региональная выплата.

Прокуратура внесла представление начальнику управления социальной политики №25 по Чкаловскому району Екатеринбурга. Только после этого семье погибшего уральца была перечислена региональная единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в уральском городе Камышлов местные чиновники вскрыли квартиру участника СВО и выставили его вещи за порог из-за окончания договора социального найма. Историей заинтересовался Народный фронт.