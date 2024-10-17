Богатейшие жители Прикамья получили доход вдвое больше регионального бюджета

Богатейшие жители Прикамья получили доход вдвое больше регионального бюджета, сообщает Properm.ru.

Объем доходов бюджета Пермского края за 2023 год составил 243,3 млрд рублей, доходы бюджета Перми — 56,9 млрд рублей. В совокупности доходы региона и города в год 300-летия составили юбилейную цифру 300 млрд рублей. В то же время, бизнес-элита Прикамья в прошлом году заработала в два раза больше. Их суммарная чистая прибыль оказалась равна 626 млрд рублей.

Также издание опубликовало рейтинг богатейших людей края. Первое место у миллиардера из списка Forbes Андрея Кузяева. Ему принадлежит телекоммуникационный холдинг "Эр-Телеком" (87,3%), "Нефтьсервисхолдинг" и еще около сотни аффилированных компаний, недвижимость в Москве и Перми. Если до деофшоризации бизнеса в 2021 году размер его состояния оценивался в 850 млн долларов, то к 2024 году уже называется сумма более миллиарда.

Головной офис "Эр-Телекома" расположен в Москве, но все стратегические активы Кузяева сосредоточены в Перми. Сумма активов, по данным издания, составляет более 173,5 млрд руб. Сумма выручки — 128,2 млрд руб. Чистая прибыль — 23,3 млрд руб.

На втором месте - пермский миллиардер Александр Репин. В 2020 году собственник многопрофильного холдинга "Сатурн-Р" заявлял, что полностью вышел из девелоперского бизнеса. Но после этого его состояние только выросло — размер активов по итогам 2023 года составил почти 16 млрд рублей, а их годовая выручка — 35 млрд рублей.



Половину состояния приносит Репину торговля автомобилями в Пермском крае и Челябинской области. На втором месте по прибыльности — торговля стройматериалами, затем идет аграрный бизнес "Русь". Чистая прибыль всех многочисленных компаний серебряного призера рейтинга — без малого 2,5 млрд рублей. Активы оценивают в 15,8 млрд руб., сумма выручки — 35,4 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

Третье место у владельца многопрофильных бизнесов Владимира Матыцына. С пандемии коронавируса в 2020 году его основные активы в Прикамье, производящие средства для химзащиты, фактически стали товарами первой необходимости. В 2023 году он вышел из состава участников общества "Дав-Авто-Восток" (дилер Hyundai). Миллиардные обороты показывает и агробизнес Матыцына. Речь о чернушинском молокозаводе "Маско". Интересно, что сыры и масло производства компании Владимира Матыцына более известны за пределами Пермского края, чем в регионе присутствия. Цена активов составляет 11,1 млрд руб. Сумма выручки — 22,9 млрд руб. Чистая прибыль — 2,5 млрд руб.