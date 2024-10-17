17 Октября 2024
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Сроки обучения в школах сократят?

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Фото: Накануне.RU

Школы в свердловских селах хотят сделать аграрными

В Свердловской области собираются перепрофилировать школы в глубинке под изучение сельского хозяйства. Это позволит ликвидировать дефицит кадров, еще со школьной скамьи привлекая в профессию молодое поколение. Об этом рассказала ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц.

"Сейчас мы рассматриваем проект агрошколы нового формата, привлекается бизнес-партнер – то предприятие, которое максимально приближено к школе и заинтересовано в кадрах. Предприятия частично оснащают школьные лаборатории. Физика, химия, биология – это профильные дисциплины, они усиливаются. Педагоги проходят повышение квалификации, вуз помогает в этом плане: мы подтягиваем обучение в сельских школах так, чтобы дети могли сдавать нормально ЕГЭ, по крайней мере на те баллы, которые нас интересуют. Работодатель или бизнес, который вошел туда, их задача заинтересовать и показать сельхозпроизводство, в котором в дальнейшем будут работать ученики. И заключить целевые договоры на обучение в вузе, уже сразу в школе", – рассказала Лоретц в эфире программы "Акцент" на ОТВ.

Она также добавила, что к 2030 году по поручению министра сельского хозяйства РФ в стране должно быть открыто 18 тыс. подобных школ. Там же с будущими специалистами и будут заключать целевые договоры.

Помимо этого, для привлечения молодого поколения в профессию, по словам Лоретц, необходимо повышать подъемные выплаты. Сейчас они составляют 300 тыс. руб. для высшего образования и 200 тыс. – для средне-профессионального. Из-за этого выпускники вузов не стремятся уезжать из города ближе к компаниями, находящимся в села, особенно на должности, требующие работы руками. Сейчас сельское хозяйство испытывает большие проблемы с поисками ветеринаров и агрономов.

Только в 2023 году, по данным Минсельхоза РФ, из российского АПК ушло 200 тыс. работников, при общей численности сотрудников 6 млн человек.

Теги: школа, село, аграрий


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