17 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

ТМК повысила квалификацию 184 преподавателей "Профессионалитета"

Трубная металлургическая компания (ТМК) организовала стажировки на собственных предприятиях для 184 преподавателей колледжей и техникумов — партнеров федерального проекта "Профессионалитет". Обучающие мероприятия состоялись на Волжском, Северском, Синарском трубных и Челябинском трубопрокатном заводах (ВТЗ, СТЗ, СинТЗ и ЧТПЗ), а также на площадках ИТ-блока компании — ТМК++. Координатором и организатором выступил Корпоративный университет ТМК2U в сотрудничестве с Национальным агентством развития квалификаций, сообщает пресс-служба ТМК.

В стажировке на производственных площадках участвовали педагоги и методисты средних специальных учебных заведений Московской, Нижегородской, Свердловской областей, Башкортостана, Мордовии, Татарстана и других регионов России. Преподавателей готовили в рамках направлений "Информационные технологии", "Металлургическое производство", "Ремонт и эксплуатация промышленного оборудования", "Сварочное производство" и других.

Участники ознакомились с технологической цепочкой выпуска основных видов продукции, планированием, организацией и проведением технического обслуживания оборудования, изучили основы бережливого производства, прошли обучение на корпоративной образовательной платформе ТМК SOTA2U по безопасности критической информационной инфраструктуры и курсы по организации технологического процесса на современном промышленном предприятии. Затем преподаватели разработали демонстрационный урок и технологические карты проведения экзаменов по ряду востребованных рабочих профессий.

Программа стажировки также включала дискуссии в формате круглых столов, где преподаватели узнали, как в компании организованы обучение сотрудников, адаптация молодых работников и система наставничества. Заключительным этапом для преподавателей стал демонстрационный экзамен, в ходе которого они представляли учебное занятие с интегрированной металлургической темой.

Теги: Трубная металлургическая компания, Профессионалитет, квалификация


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