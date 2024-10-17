С 2026-го изменятся правила поступления в ВУЗы для будущих учителей-предметников

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков сообщил, что в 2026 г. изменится порядок поступления в вузы. Детали глава министерства привел на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Фалькова, для поступления на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введён обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя. Сегодня можно поступить, используя ЕГЭ по обществознанию. С 2026-го, если ты хочешь стать учителем химии, то обязан будешь предъявить химию, учителем физики – физику и так далее. Временной лаг – два года – позволит абитуриентам максимально адаптироваться, чтобы хорошо подготовиться и реализовать свои замыслы.

Президент ответил на это словами "Ладно, хорошо", сообщает пресс-служба Кремля.