В Англии "российских шпионов" заподозрили в причастности к пожару на складе DHL

В Англии идет расследование пожара на складе DHL в Бирмингеме. Причиной стало вспыхнувшее зажигательное устройство, ранее доставленное на самолете. Высказана версия, что его могли "подсунуть" в лайнер "российские шпионы".

Пожар случился 22 июля, никто не пострадал. С огнем справились местная пожарная команда и личный состав. Предполагается, что посылка прибыла на склад DHL воздушным путем, хотя неизвестно, была ли она грузовой или пассажирской, и куда летела.

Британские следователи подозревают, что взрывное устройство "является частью более широкой кампании", которую "российские шпионы проводили в этом году по всей Европе", и которая "была осуждена руководителями шпионских служб Великобритании и других стран как опрометчивая и неосторожная", пишет The Guardian.