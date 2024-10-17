17 Октября 2024
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: УФНС ЯНАО

На Ямале официально назначили нового главу УФНС, вместо подозреваемой в коррупции Калюжиной

На Ямале официально сняли с должности главу регионального УФНС Яну Калюжину, которую ранее заподозрили в получении взятки премиум-автомобилем. Это следует из информации, опубликованной на сайте ведомства, передает корреспондент Накануне.RU.

Исполнять обязанности главы управления ФНС на Ямале будет Руслан Посунько. С октября 2020 года он занимал должность заместителя Калюжиной. В налоговых органах он работает с 2009 года. О Посунько известно, что он родился в Краснодарском крае, получил образование в Москве, а затем приступил к службе на Ямале.

Исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ямало-Ненецкому автономному округу(2024)|Фото: УФНС ЯНАО

Яна Калюжина возглавила окружное УФНС в январе 2019 года. Она координировала отдел кадров, отдел профилактики коррупционных правонарушений, финансовый отдел, отдел информационной безопасности. Сейчас информация о ней удалена с официального сайта.

Напомним, о задержании Калюжиной стало известно 9 октября. Сообщалось, что она обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки, а также не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний в обмен на автомобиль Porsche Cayenne.

Калюжину задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Фото: официальный сайт ФНС России

Стоимость автомобиля премиум-класса превышает 10 млн руб.

Теги: Руслан Посунько, Яна Калюжина, УФНС, коррупция, Porsche, Порше


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Ранее 09.10.2024 13:07 Мск Главу УФНС по ЯНАО заподозрили в получении взятки премиум-автомобилем

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