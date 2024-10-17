Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвинили во взяточничестве

Следствие обвинило экс-начальника управления техникой и механизмами ФГУП "Главное военное строительное управление № 14" Министерства обороны России Игоря Куща в совершении пяти преступлений по статье о взятке в особо крупном размере.

Как сообщает Следственный комитет в Telegram-канале, его имущество на более чем 50 млн руб. арестовано.

С декабря 2022 года по март текущего года экс-глава управления получил более 34 млн руб. от представителей коммерческих организаций за содействие при покупке списанной дорожно-строительной техники у "ГВСУ №14". Когда Кущ ознакомится с материалами дела, их передадут для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.