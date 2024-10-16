16 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье подростка, изнасиловавшего и убившего молодую женщину, отправили в воспитательную колонию

Подростка, изнасиловавшего и убившего 21-летнюю женщину в поселке Яйва, отправили в воспитательную колонию на девять лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого СКР.

Подростка признали виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ), изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приговором суда виновному назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, убитая - молодая мать из поселка Яйва. Она пропала 20 апреля. Спустя четыре дня ее нашли голой в канаве, в лесу, недалеко от детского сада. Одежда погибшей была найдена неподалеку. По словам вдовца убитой, в день исчезновения он отправился на работу, а его жена с дочерью ушла к родителям. Отец попросил ее накопать ему червей для рыбалки. Женщина оставила дочь с бабушкой и дедушкой и ушла за червями. Ее долго не было, родители забеспокоились, стали ей звонить. Но телефон был выключен. Камера детского сада запечатлела, что женщина шла в сторону леса вместе с высоким молодым человеком.

По информации следствия, страшное преступление юноша совершил средь бела дня: 20 апреля пьяный подросток увидел возле леса потерпевшую, схватил ее за шею и затащил в лес, где потребовал у нее деньги и мобильный телефон, после чего изнасиловал женщину. Испугавшись, что за преступление придется нести ответственность, он избил женщину деревянной палкой и неустановленным твердым тупым предметом. От полученных травм молодая женщина погибла на месте.

После подозреваемый сбросил убитую в канаву, забрал ее мобильный, банковскую карту, ключи. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, вечером того же дня он забрал мобильный телефон у двух маленьких девочек, попросив "позвонить".

Теги: подросток, убийство, уголовное дело, следственный комитет, Яйва


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