Астраханских казаков наградили на площадке войскового круга "Всевеликого войска Донского"

Накануне войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» подвело итоги работы за 2024 год и обозначило задачи на ближайшую перспективу. Мероприятие прошло в Новочеркасске, участие приняли более 400 казаков-делегатов, почётных гостей, представителей органов власти, в том числе заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров.

Он выразил уверенность, что все задачи, поставленные как руководством ЮФО, так и Всероссийским казачьим обществом, будут успешно выполнены. «История показывает, что мы всегда справлялись с вызовами и продолжаем выполнять свои обязательства с честью и достоинством», – отметил Егор Угаров.

От имени главы региона он вручил награды представителям Астраханского окружного казачьего общества ВКО «Всевеликое войско Донское». Заместитель атамана – начальник штаба Атаманского станичного казачьего общества, руководитель РОО «Русская Община Астраханской области» Виталий Захаров и атаман Лебяжинского хуторского казачьего общества Алексей Луговой получили благодарственные письма губернатора Астраханской области, атаман Атаманского станичного казачьего общества Алексей Рогачёв – почётную грамоту.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил медаль «За вклад в развитие казачьего образования и патриотического воспитания» директору астраханского казачьего кадетского корпуса им. атамана И.А. Бирюкова Алексею Хаюрову, а также наградной крест «За заслуги перед казачеством России» II степени казачьему полковнику Астраханского окружного казачьего общества ВКО «Всевеликое войско Донское» Геннадию Нетребе.

Атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, подводя итоги работы, сообщил, что более 2500 казаков участвуют в СВО, среди них немало награждённых. По его словам, в числе главных задач на 2025 год – обеспечение донских казаков в зоне СВО всем необходимым и поддержка их семей, оптимизация работы казачьих обществ по формированию мобилизационного резерва ВС РФ и воинского добровольческого резерва, проведение ежегодных военно-полевых сборов.