Астраханских казаков наградили на площадке войскового круга "Всевеликого войска Донского"

16 Октября 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Сроки обучения в школах сократят?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханских казаков наградили на площадке войскового круга "Всевеликого войска Донского"

Накануне войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» подвело итоги работы за 2024 год и обозначило задачи на ближайшую перспективу. Мероприятие прошло в Новочеркасске, участие приняли более 400 казаков-делегатов, почётных гостей, представителей органов власти, в том числе заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров.

Он выразил уверенность, что все задачи, поставленные как руководством ЮФО, так и Всероссийским казачьим обществом, будут успешно выполнены. «История показывает, что мы всегда справлялись с вызовами и продолжаем выполнять свои обязательства с честью и достоинством», – отметил Егор Угаров.

От имени главы региона он вручил награды представителям Астраханского окружного казачьего общества ВКО «Всевеликое войско Донское». Заместитель атамана – начальник штаба Атаманского станичного казачьего общества, руководитель РОО «Русская Община Астраханской области» Виталий Захаров и атаман Лебяжинского хуторского казачьего общества Алексей Луговой получили благодарственные письма губернатора Астраханской области, атаман Атаманского станичного казачьего общества Алексей Рогачёв – почётную грамоту.

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов вручил медаль «За вклад в развитие казачьего образования и патриотического воспитания» директору астраханского казачьего кадетского корпуса им. атамана И.А. Бирюкова Алексею Хаюрову, а также наградной крест «За заслуги перед казачеством России» II степени казачьему полковнику Астраханского окружного казачьего общества ВКО «Всевеликое войско Донское» Геннадию Нетребе.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Атаман ВКО «Всевеликое войско Донское» Сергей Бодряков, подводя итоги работы, сообщил, что более 2500 казаков участвуют в СВО, среди них немало награждённых. По его словам, в числе главных задач на 2025 год – обеспечение донских казаков в зоне СВО всем необходимым и поддержка их семей, оптимизация работы казачьих обществ по формированию мобилизационного резерва ВС РФ и воинского добровольческого резерва, проведение ежегодных военно-полевых сборов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: астраханские казаки, войско донское, награды, казачье сообщество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети