Федерация спорта Казахстана не обиделась на Черчесова после шутки о казахском языке

Федерация спорта Казахстана не нашла признаков унижения казахского языка в словах, сказанных главным тренером сборной этой страны по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом организация уведомила министерство туризма и спорта республики.

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Черчесов после матча со сборной Словенией (0:1) в Лиге наций российский тренер ответил журналисту в футболке французского ПСЖ, задававшему вопрос на казахском языке: "Ты по-французски сейчас говоришь?".

"На запрос министерства мы сначала опубликовали заявление, в котором пояснили, что Станислав Саламович в ходе интервью не пытался принизить значение казахского языка, а пошутил (может, и не очень удачно) о французском языке, в связи с экипировкой ПСЖ, в которой находился журналист. Такого же содержания ответ мы направили в министерство туризма и спорта", - сообщили ТАСС в федерации.