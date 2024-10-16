В Перми снизят стоимость школьного проездного

Комитет Пермской городской думы по экономическому развитию и социальной политике поддержал увеличение скидки на школьные проездные документы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин рассказал, что стоимость месячного проездного предлагается снизить с 1100 рублей до 777 рублей. При этом, тариф на 15 дней будет упразднен, поскольку его стоимость на сегодняшний день идентична предлагаемой.

Так, месячный проездной для школьников будет стоить почти на 50% дешевле, чем пять лет назад, несмотря на инфляцию. В 2018 году проездной для учащихся стоил 1440 рублей и предлагал лишь 120 поездок в месяц. По результатам опроса родителей выяснилось, что ежемесячно они выделяют порядка 700-800 рублей на проезд для ребенка, однако не всегда дети оплачивают проезд. В департаменте считают, что инициатива позволит снизить количество безбилетных пассажиров, поскольку родители будут чаще приобретать проездные для детей, а средства будут поступать сразу в бюджет.

Анатолий Путин отметил, что запрет высадки несовершеннолетних из общественного транспорта не освобождает от ответственности за безбилетный проезд. Нарушителям грозит не только штраф, но и постановка на учет в комиссии по делам несовершеннолетних.