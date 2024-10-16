Бывшего главного нарколога России и его подельников обвиняют в крупном мошенничестве

Бывшего главного нарколога России Евгения Брюна и его подельников обвиняют в крупном мошенничестве. Представитель гособвинения потребовал взыскать с них 44 млн рублей, пишет ТАСС.

"Прошу взыскать солидарно с Брюна и других подсудимых более 44 млн рублей в пользу департамента здравоохранения Москвы в качестве компенсации ущерба. Прошу приобщить исковое заявление к материалам дела", - сказала прокурор.

Врача задержали в августе 2022 года. Суд отправил его и подельников под домашний арест.

Их обвиняют в хищении 20 млн рублей из-за подозрений в поставках лекарств для научно-практического центра наркологии по значительно завышенным ценам.