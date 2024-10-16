UAWI: За два месяца ВС РФ взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за 2023 год

Вооруженные силы России только за август и сентябрь 2024 года освободили в 5,5 раза больше территорий, чем за весь 2023 год, сообщил украинский проект UA War Infographics (UAWI).

Как говорится в Telegram-канале проекта, в первом полугодии этого года России удавалось брать под свой контроль максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров.

Авторы публикации называют причинами успешного продвижения ВС РФ дефицит оружия и изменения в тактике, пишет "Газета.ру".

Ранее заместитель командующего войсками группировки войск "Восток" генерал-лейтенант Роман Греков заявил, что освобождение Угледара было обеспечено внезапностью действий российских военнослужащих. Об освобождении города Минобороны РФ сообщило 3 октября. Это был последний опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении. Более того, взятие Угледара обезопасило трассу Донецк - Мариуполь.