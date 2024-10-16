Комитет пермской гордумы отклонил протест прокуратуры на решение об ограничении парковки для самокатов

В Перми комитет по пространственному развитию и благоустройству рассмотрел протест зампрокурора Перми на принятое ранее решение об ограничении парковки для средств индивидуальной мобильности - самокатов.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на и. о. начальника думского управления экспертизы и аналитики Евгения Сапаркина, протест поступил в думу еще в мае.

"По мнению заместителя прокурора, в связи с тем что решение содержит требования, которые связаны с ведением предпринимательской и иной экономической деятельности, его вступление в силу должно соответствовать требованиям федерального закона №247 "Об обязательных требованиях в РФ" от 31 июля 2020 года. Таким образом, нормы должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не раньше чем через 90 дней после дня его официального опубликования", - говорится в сообщении.

В июне в думу поступило исковое заявление от кикшеринговых сервисов Whoosh и Urent, требовавших признать недействующим решение думы об ограничении парковки электросамокатов в центре Перми. В конце сентября Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговым компаниям.

"Управлением, контрольно-счетной палатой и администрацией были своевременно направлены мнения на протест, который предполагался к отклонению. Таким образом, в связи с вышеизложенным, предлагаю комитету протест отклонить",— подчеркнул и. о. начальника думского управления экспертизы и аналитики. Члены думского комитета поддержали решение внести на рассмотрение думы проект об отклонении протеста прокуратуры.

Напомним, 26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов.

После сервис Whoosh подал жалобу в прокуратуру Пермского края с просьбой проверить законность действий и принятых решений городской мэрии. В ответ на это прокуратура направила в городскую думу протест на решение об ограничении парковки для средств индивидуальной мобильности. Компания "МТС Юрент" выразила готовность на безвозмездной основе инвестировать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры.