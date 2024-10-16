16 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Проект бюджета на 2025 год в Астраханской области сформирован с учетом социальной напарвленности

О формировании проект главного финансового документа региона на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева, сообщила заместитель председателя правительства – министр финансов Астраханской области Елена Рязанова.

Проект бюджета Астраханской области подготовлен к рассмотрению региональной Думой в первом чтении. Показатели средств, выделенных из федерального бюджета, будут откорректированы ко второму чтению. При этом объем собственных средств за год вырос с 59519,8 до 61645,7 млн рублей.

По словам главы регионального минфина, бюджетная и налоговая политика региона сохранит преемственность приоритетов бюджетного цикла 2024–2026 годов. Бюджет сохранит социальную направленность.

Расходы бюджета Астраханской области на социальную сферу в 2025 году составят 48,8 млрд рублей. В соответствии с положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию будет увеличен МРОТ до 22440 рублей и повышены зарплаты работников бюджетной сферы.

Елена Рязанова проинформировала об основных подходах к долговой и налоговой политике Астраханской области на ближайшие три года.

Так, Астраханская область продолжит использование бюджетных кредитов для модернизации системы коммунального хозяйства. В следующем году вступят в силу новые правила списания бюджетных кредитов. В соответствии с этим треть суммы кредита в размере 867,3 млн рублей будет погашена, а оставшаяся часть, которая составит 2 308,2 млн рублей, будет направлена на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ и новых инвестиционных проектов, что позволит снизить долговую нагрузку на бюджет.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Для достижения поставленных задач в основу налоговой политики региона заложены изменения в налоговом законодательстве Российской Федерации и предполагаемые изменения законодательства Астраханской области. Например, с 1 января 2025 года в регионе будет введен туристический налог, доходы от которого будут зачисляться в бюджеты муниципалитетов.

(2024)|Фото: astrobl.ru

При формировании бюджета были приняты за основу показатели социально-экономического развития Астраханской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Теги: проект бюджета астраханской области,


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