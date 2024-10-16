"Атомстройкомплекс" заменит все окна в Березовском техникуме "Профи"

"Атомстройкомплекс" улучшает учебный корпус для студентов Березовского техникума "Профи", меняя там окна. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе уральского застройщика.

"Всего в здании учебных мастерских 55 окон, общая площадь замененных оконных конструкций составит порядка 800 квадратных метров. Порядка 30 уже смонтированы. На втором этаже здания завершены работы по монтажу окон, сейчас устанавливаем откосы и подоконные доски", - рассказал директор ООО "Стройстеклосервис" (входит в группу компаний "Атомстройкомплекс") Александр Хисматуллин.

Задача осложняется тем, что здание техникума достаточно старое, оконные проемы неровные и деформированные. Поэтому, помимо установки новых окон, необходимо вычищать и утеплять проемы, а также заново монтировать откосы и подоконные доски.

Кроме этого, "Атомстройкомплекс" оказывает студентам техникума "Профи" поддержку в получении профессии и последующем трудоустройстве. Очень выгодно и местоположение учебного заведения – вблизи производственных предприятий "Атома". Поэтому многие выпускники техникума уже работают на предприятиях компании.

"На сегодняшний день техникум "Профи" имеет крепкие партнерские связи с предприятиями компании "Атомстройкомплекс". Наши студенты – потенциальные кадры различных строительных и производственных организаций. Поэтому техникум с удовольствием формирует у ребят позитивное отношение к предприятиям, с которыми сотрудничает; содействует погружению в корпоративную культуру через формирование комфортной среды для обучения, а также через различные активности, экскурсии, истории успеха сотрудников этих предприятий", - отметила и.о. директора Березовского техникума "Профи" Анастасия Россель.

В целом "Атом" вносит значительный вклад в подготовку кадров для строительной индустрии: студенты участвуют в кейс-чемпионатах, мастер-классах и хакатонах, которые организовывает компания; под руководством экспертов посещают ее строительные объекты и предприятия; проходят производственную практику и имеют возможность трудоустройства на неполный рабочий день. Также компания является опорным работодателем федерального проекта "Профессионалитет" и ежегодно заключает договоры на целевое обучение студентов. А благодаря богатой корпоративной культуре "Атом" легко реализовывает потенциал и раскрывает таланты каждого работника.