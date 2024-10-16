Мужчина в Хакассии держал в рабстве троих мужчин и женщину

Следственный комитет (СК) Хакасии завершил расследование дела о рабском труде на ферме. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Усть-Абаканского района Республики Хакасия. Он обвиняется в использовании рабского труда, истязании, похищении людей, незаконном лишении свободы, незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ", — сказано в сообщении.

С 2018 по 2023 год обвиняемый - глава крестьянско-фермерского хозяйства - взял к себе работать троих мужчин и женщину. Он забрал у них документы и не платил зарплату. Мужчина заставлял похищенных каждый день работать на ферме по 16 часов в сутки. За неповиновение он избивал их и запирал в погребе.

"Работники неоднократно предпринимали попытки бегства, однако, обвиняемый каждый раз возвращал их обратно. Использование рабского труда продолжалось на протяжении пяти лет", — отметили в СК.

В ходе обысков у обвиняемого изъяли личные документы потерпевших и принадлежащие ему охотничье ружье и порох. Обвиняемый сейчас содержится под стражей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру.