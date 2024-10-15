В Белгородском районе беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус

В Белгородском районе беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус. Ранены восемь человек, четверо из них - несовершеннолетние. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Двое мужчин с различными осколочными ранениями госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода, двух женщин после оказания первой медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение. Четверых несовершеннолетних госпитализировали в детскую областную клиническую больницу: у 17-летнего парня минно-взрывная травма и осколочные ранения ноги, у 16-летней девушки слепое осколочное ранение голени, у 10-летнего мальчика закрытая черепно-мозговая травма и баротравма, у восьмилетнего мальчика минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение голени. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

У транспортного средства поврежден кузов и выбиты стёкла.