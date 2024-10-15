Минобрнауки РФ предложит не выдавать образовательный кредит на специальности экономика и юриспруденция

Министерство науки и высшего образования РФ предложит с 2025 года не выдавать образовательный кредит на такие укрупненные группы специальностей, как экономика и управление, а также юриспруденция.

Такое заявление сделал глава ведомства Валерий Фальков на заседании комитета Госдумы по бюджету. По его словам, у поступающих нет большого интереса к образовательному кредиту, но он заложен под беспрецедентные условия. Давать кредит Фальков предлагает только на технические, естественнонаучные, педагогические и медицинские специальности.

"Мы будем предлагать со следующего года на две укрупненные группы специальностей - на экономику и управление и на юриспруденцию - не давать образовательный кредит, потому что у нас зашкаливающее количество такого рода специалистов", - цитирует его ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, что в некоторых вузах цена на обучение выше индекса роста потребительских цен, Фальков отметил, что эта проблема точечная, в отдельно взятых вузах, и министерство всегда готово подключиться к ее решению.

Министр напомнил, что по закону на первый курс стоимость обучения не может быть проиндексирована больше, чем на уровень инфляции. Он также отметил, что с 2020 года каждый год количество бюджетных мест в вузах увеличивается.

Также он заявил о доступности высшего образования - 69,5% выпускников 11-х классов могут получить высшее образование бесплатно.