В Астраханской области при минимуме безработицы около 6 тысяч вакансий по рабочим профессиям

В Астраханской области рабочие специальности остаются самыми востребованными, сообщает агентство занятости по региону. В базе данных региональной службы занятости сейчас 5,7 тысячи таких вакантных мест, для служащих есть 2,8 тысячи мест.

За 9 месяцев 2024 года топ-5 самых востребованных рабочих профессий выглядит так. На первом месте — рыбак прибрежного лова (3050 вакантных мест). Второе и третье место рейтинга занимают водитель автобуса (1610 вакансий) и водитель автомобиля (1463 вакансии). На четвертом месте — подсобный рабочий (1436 вакансий). Пятая самая популярная профессия в регионе — продавец продовольственных товаров (1315 вакансий).

В пятерку востребованных профессий служащих по итогам 9 месяцев входят бухгалтеры (430 вакансий), инженеры (342), младшие воспитатели (279), медицинские сестры (276) и учителя (264).

«Сейчас Астраханская область достигла минимума численности безработных граждан, зарегистрированных в региональной службе занятости — их менее 3 тысяч человек. Спрос на рабочую силу в 3 раза превышает предложение. Работодатели региона как никогда нуждаются в специалистах, служащих, работниках рабочих профессий», — рассказал руководитель регионального агентства по занятости населения Рамиз Азизов.

На 1 октября 2024 года численность безработных составила 2,3 тысячи человек, а количество вакансий — 8,5 тысячи человек. За 9 месяцев 2024 года было заявлено 35,8 тысячи вакансий, признано безработными около 6,5 тысячи человек.