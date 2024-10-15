В "Екатеринбург-Арене" официально подтвердили планы по демонтажу трибун в 2025 году

Правление "Екатеринбург-Арены" официально подтвердило планы по демонтажу своих трибун в 2025 году. Такая информация содержится в ответе на запрос от Накануне.RU.

Однако, на данный момент это всего лишь планы. В документе сказано, что положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию на "Адаптацию стадиона для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период" было получено еще 12 апреля 2021 года. В 2024 году правительство Свердловской области направило в адрес Минспорта комплект документации для рассмотрения вопроса предоставления субсидий в 2025 году из средств федерального бюджета на реализацию этих мероприятий, включающих также и демонтаж временных трибун.

На сегодняшний день в федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025-26 годов финансирование подробных мероприятий не предусмотрено. О сроках на ответ или запрашиваемой сумме в официальном ответе ничего не сказано. По данным ряда СМИ, речь может идти о более чем 877 млн рублей, почти 44 из которых хотят взять из свердловского бюджета.