Глава ФАС назвал наценку торговых сетей на хлеб аномально высокой

Средняя наценка торговых сетей на хлеб, которая составляет 60%, аномально высокая, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

"Такая наценка может быть высокой на другие, не социально значимые товары, но на хлеб - это избыточно, на наш взгляд", - цитирует его РИА Новости.

Шаскольский уточнил, что проверялись порядка 30 позиций в торговых сетях, входящих в группу Х5, а также "Дикси" и "Магнит".

Глава ФАС добавил, что торговые сети, допуская высокую наценку на хлеб, оказывают существенное влияние на формирование цены для конечного потребителя.

В конце сентября сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проанализирует цены в торговых сетях на социально значимые товары: хлеб, молоко, мясо, овощи и борщевой набор. Запросы направили в 14 торговых сетей: "Пятерочку", "Перекресток", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "Ленту", "Метро", "О’Кей" и другие. Также ФАС попросила показать данные о факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой.