Двух пермяков осудили за государственную измену и теракт

В Прикамье вынесен приговор двум пермякам, которые собирали информацию об объектах Свердловской железной дороги для иностранных спецслужб, а также пытались сжечь военкомат Кировского района Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы УФСБ по Пермскому краю, Центральный окружной военный суд признал их виновным по статьям "Террористический акт", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Государственная измена".

Один из обвиняемых приговорен к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев, второй - на 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Первые три года мужчины будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

Напомним, о попытке поджечь здание военкомата по ул. Закамской, 22 стало известно 24 июня 2022 года. Мужчины бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью. Две из них разбились, еще две остались целыми. В результате в здании было разбито окно и обуглилась часть фасада.