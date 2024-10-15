15 Октября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Двух пермяков осудили за государственную измену и теракт

В Прикамье вынесен приговор двум пермякам, которые собирали информацию об объектах Свердловской железной дороги для иностранных спецслужб, а также пытались сжечь военкомат Кировского района Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы УФСБ по Пермскому краю, Центральный окружной военный суд признал их виновным по статьям "Террористический акт", "Организация террористического сообщества и участие в нем", "Государственная измена".

Один из обвиняемых приговорен к 11 годам лишения свободы с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев, второй - на 10 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев. Первые три года мужчины будут отбывать наказание в тюрьме, остальную часть — в колонии строгого режима.

Напомним, о попытке поджечь здание военкомата по ул. Закамской, 22 стало известно 24 июня 2022 года. Мужчины бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью. Две из них разбились, еще две остались целыми. В результате в здании было разбито окно и обуглилась часть фасада.

Теги: военкомат, поджог, уголовное дело


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