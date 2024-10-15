Комитет думы Перми поддержал введение туристического налога

Сегодня депутаты комитета думы Перми по экономическому развитию обсудили введение туристического налога в краевой столице, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам исполняющего обязанности начальника департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Нины Конюковой, ставка туристического налога составит 1%, оплачивать его будут организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест временного проживания. При этом от уплаты налога будут освобождены льготные категории, жители Пермского края, имеющие регистрацию, дети в возрасте до 18 лет, а также лица, оформившие временную прописку по месту пребывания.

Арсен Болквадзе уточнил, готов ли четкий алгоритм администрирования процесса оплаты налога. Заместитель главы администрации города Яна Фурман ответила, что такой алгоритм есть, его тщательно прорабатывали совместно с представителями гостиничного бизнеса и налоговой службой.

"Туристический налог – это новая для Перми история. У нас много интересных достопримечательностей, но для привлечения туристов, чтобы люди приезжали к нам вновь и вновь, мы должны комплексно подходить к созданию комфортных условий, в том числе обеспечивать удобную инфраструктуру. Доходы от нового налога планируется направить в первую очередь на вывод навигации и туристической инфраструктуры на новый уровень. Это должно стать хорошим подспорьем в развитии Перми, как туристического центра. Коллеги сегодня приняли положительное решение, в четверг на комитете по бюджету также обсудим этот вопрос, с точки зрения экономической составляющей", - рассказала первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник.

Напомним, по прогнозам, туристический налог в 2025 году пополнит бюджет на 66 млн руб. в 2026 году - на 88 млн руб.