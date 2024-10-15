В Смоленской области уроженцу Украины вменили призывы к экстремизму

В Смоленской области задержали 43-летнего уроженца Украины. Ему вменили призывы убивать бойцов армий России и Белоруссии.

Он состоял в подконтрольных украинским спецслужбам многочисленных сообществах, направленных на вовлечение жителей России в диверсионно-разведывательную деятельность на стороне Украины.

Началось расследование по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Предстоит проверить, причастен ли подозреваемый к другим преступлениям, пишет РИА Новости.