Бастрыкину доложат о таксисте из Екатеринбурга, напавшем на пассажирку

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки инцидента, произошедшего в Екатеринбурге. Речь идет о таксисте-мигранте, который сначала словесно, а потом и физически напал на пассажирку по пути из аэропорта "Кольцово".

О произошедшем стало известно вечером 14 октября. Как рассказал пострадавшая в паблике "Злой Екатеринбург", таксист попросил ее самостоятельно отменить заказ, так как не хотел ее ждать по прибытии в аэропорт. Девушка сказала, что он сам может отменить поездку либо дождаться ее, они ничего отменять не будет.

Платное ожидание составило пять минут. Когда пострадавшая села в такси, водитель, по ее словам, стал в агрессивной форме высказывать ей свое недовольство. Та же в ответ попросила с ней не разговаривать, так как его слова сложно было разобрать из-за акцента, да и как-то повлиять на ситуацию больше было нельзя.

"Выехав за территорию аэропорта он начал себя вести неадекватно, резко газовать и тормозить, потом в мой адрес полетели угрозы "выкину из машины, закрой свой рот, пошла на ***" и тд. В итоге он всю дорогу ругался, но все-таки довез до точки назначения. И выходила я из машины под: "Все, вали на ***", - рассказала девушка.

В опубликованном в сети видео также можно заметить, как таксист попытался то ли вырвать, то ли выбить из рук пассажирки телефон, когда та стала его снимать. Он также требовал, чтобы девушка вышла из машины и убрала телефон.

Позднее в полиции рассказали, что заявлений по данному инциденту не поступало. Несмотря на это, вся изложенная в сети информация зарегистрирована в дежурной части. Сейчас сотрудники ОВД проводят проверочные мероприятия по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение.

В пресс-службе СК России также заявили, что информация о случившемся дошла и до Бастрыкина, которому обязательно доложат о ходе процессуальной проверки.

"В социальных сетях сообщается, что в Екатеринбурге таксист причинил телесные повреждения пассажирке. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по ст. 116 УК РФ. Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ по Свердловской области Мирошниченко К.В. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - добавили в пресс-службе.