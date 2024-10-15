Спецтехнику и мотоциклы доставили астраханские автоволонтеры бойцам на СВО

Благотворительный фонд «ДОБРО 30» организовал масштабный сбор и доставку гуманитарной помощи из Астраханской области в Донецк, Запорожье и Белгород для военнослужащих. Неравнодушные астраханцы собрали четыре тонны груза. Они отправили на фронт квадрокоптер, тепловизоры, генераторы, детекторы дронов и мотоциклы, один из которых передали родители погибшего бойца в память о сыне.

Кроме того бойцам были переданы сборники стихов, которые для них пишет и печатает автор Елена Добрыженкова - Маликова.

Груз на передовую для восьми военных подразделений доставили автоволонтеры Ринат Хужамбердиев и Талгат Кусаманов.

Также волонтеры, в состав которых вошли представители организации «Движения первых», учебных заведений и реабилитационного центра региона, передали в школу-интернат города Горловка канцелярские принадлежности.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.