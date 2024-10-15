Александр Моор ответит на вопросы жителей Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор ответит на вопросы жителей региона 22 октября, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Вопросы к прямой линии с губернатором Тюменской области Александром Моором можно оставить в комментариях к его постам ВКонтакте и в Одноклассниках.

Для удобства жителей вопросы принимаются по короткому номеру 122 (шестая кнопка). Прямой эфир начнется в 17.00.

Трансляция будет вестись в официальных аккаунтах Александра Моора, а также на телеканалах "Тюменское время", ОТР, "TVOЯ Тюмень", "Тобольское время", "Ишимское время".

Прошлая прямая линия с губернатором Александром Моором состоялась 29 ноября 2023 года. На прямую линию поступило более 1500 вопросов. Она стала рекордной по продолжительности и заняла почти два часа. Обсудили многое - ЖКХ, дороги, социальную сферу, медицину, спорт. Губернатор рассказал тюменцам, что было сделано по итогам прошлых прямых линий: в Ялуторовске был запущен путепровод, на объездной сдан надземный пешеходный переход в районе ЖК "Колумб", построены детские сады, школы, поликлиники и ФАПы.

Моор поручил своим заместителям подготовить ответы на те вопросы, которые не успели обсудить во время прямого эфира.