В Екатеринбурге на месте рынка "Новомосковский" вырастут две многоэтажки

Екатеринбургский рынок "Новомосковский" по ул. Металлургов, 70 снесут, чтобы построить на его месте два жилых комплекса - "ВИЗ-1" и "ВИЗ-2". Соответствующее разрешение дали после проведения государственной историко-культурной экспертизы.

"Эксперт считает возможным проведение земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ и иных работ на земельных участках под объект ЖК "ВИЗ-1" и "ВИЗ-2", - говорится в акте госэкспертизы, опубликованном на сайте управления госохраны Свердловской области.

Там также сказано, что на участке нет объектов культурного наследия, наличие которых помешало бы застройке.

Заказчиком экспертизы выступил застройщик "Олипс". Сейчас на площади в 5,18 га располагаются пять одноэтажных павильонов и один ряд навесов. Территорию рядом с рынком площадью 2,18 га также собираются застроить жильем.