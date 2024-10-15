Белоусов заявил об общности взглядов России и Китая на ситуацию в мире

Министр обороны Андрей Белоусов полагает, что Россия и Китай имеют общие взгляды на ситуацию в мире и на перспективы двустороннего сотрудничества.

Военные ведомства России и Китая солидарны в оценках мировых процессов, и у них есть общее понимание того, что нужно делать в складывающейся ситуации, заявил Белоусов в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Благодаря усилиям лидеров двух стран у России и Китая выстроилось стратегическое партнерство.

"И наша задача его укреплять и развивать", – приводит пресс-служба Минобороны слова Белоусова.

Заместитель председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся заявил, что Китаю и России надо углублять сотрудничество между вооруженными силами двух стран.