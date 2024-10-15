VK заплатит блогерам за видео для конкуренции с YouTube

Авторы длинных видеоблогов смогут претендовать на гранты от VK на общую сумму в 100 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Претендовать на выплаты могут блогеры со статусом индивидуального предпринимателя и у которых аудитория не менее тысячи подписчиков. Таким образом видеоплатформа холдинга планирует заместить YouTube.

Получателей грантов будет определять координационный совет. В него войдут дизайнер Артемий Лебедев, видеоблогер и певец Влад А4, стилист Александр Рогов, рэпер Эльдар Джарахов и другие.

Эксперты называют идею грантов для видеоблогеров достойной. Так сказал глава Института современных медиа Кирилл Танаев. В целом, по его мнению, замещение YouTube произойдет либо при его полной блокировке, либо в случае, когда блогер на VK "реально сможет зарабатывать себе на жизнь через систему монетизации площадки".

Замедление YouTube в России началось в начале августа. Абоненты начали жаловаться на проблемы с воспроизведением видео в хорошем качестве и о полной потере доступа. В Роскомнадзоре связывали снижение качества работы видеохостинга с действиями его материнской компании Google.