15 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Опрос: около половины российских студентов совмещают обучение и работу

48% российских студентов колледжей и вузов совмещают обучение и работу.

Согласно результатам опроса проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф", 20% из них учатся на первом или втором курсах вуза или учреждения среднего профессионального образования. Руководитель проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Михаил Сергейчик считает, что необходимо глубже интегрировать элементы финансовой грамотности в нашу систему образования. По его словам, "уже к старшей школе нужно дать ребятам крепкую основу из знаний, навыков и установок, с которыми они пойдут во взрослую жизнь".

77% студентов планирует либо продолжить и дальше совмещать работу с учебой, либо начать это делать в будущем. 61% участников исследования считает, что такой сценарий поведения — это одновременно и финансовая необходимость, и способ получить профессиональный опыт. При этом 68% респондентов сообщили, что пока работают не по своей будущей специальности.

Также, согласно исследованию, молодежь и их родители заинтересованы получать полезную информацию по теме первых студенческих заработков в интернете — например, в ходе просветительских марафонов и на подкастах, сообщают "Известия".

Ранее студенты колледжей и техникумов оценили минимально достаточный уровень зарплаты в 50 тыс. 500 руб. Молодые люди понимают, что в реальности получать будут меньше: первый доход они ожидают в размере 34 тыс. 700 руб., что меньше достаточного на 45%.

Теги: студенты, работа, обучение


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