В Ленобласти сократят финансирование праздников ради поддержки спецоперации

Власти Ленинградской области сократят траты на общественно-культурные, концертные и форумные мероприятия.

Это необходимо с тем, чтобы увеличить поддержку специальной военной операции. Как заявил в Telegram губернатор региона Александр Дрозденко, руководителям управлений и комитетов поручено подготовить предложения по перераспределению средств, чтобы направить на нужды российской армии часть финансирования, выделенного на праздники и фестивали.

Кроме того, Дрозденко поручил ограничить служебные командировки сотрудников администрации, за исключением тех, которые связаны с подписанием важных документов или обязательным представительством Ленобласти. Участие в форумах и конференциях также будет ограничено, если не предусмотрены выступление или доклад от региона.

Ранее ограничения на проведение массовых мероприятий ввели, в том числе в Орловской и Воронежской областях, а также Краснодарском крае.