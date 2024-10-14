Глава Тюменской области сообщил, что следует противопоставить угрозе терроризма

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел внеочередное заседание региональной Антитеррористической комиссии. Политик заявил, что в работе по профилактике терроризма, в том числе на муниципальном уровне, не должно быть места самоуспокоенности и формализму.

"Обстановка непростая. Основная угроза сегодня – киевский неонацистский режим. Чем больше поражений наши воины наносят врагу на полях сражений, тем активнее противник использует террористические методы. И это касается не только регионов, находящихся в непосредственной близости от зоны боевых действий. Ведь украинские спецслужбы при поддержке западных кураторов используют для поиска исполнителей терактов и диверсий поистине безграничные возможности интернета", – сказал губернатор.

Самыми частыми мишенями для вербовщиков являются молодые люди из групп риска, которые пока не нашли своего места в жизни, а также приехавшие в нашу страну на заработки иностранцы, отметил глава региона. Национальный антитеррористический комитет обращает внимание на необходимость заблаговременной подготовки к реагированию на возможные обострения обстановки, напомнил губернатор. При этом особое значение придается организации работы на муниципальном уровне, где результативность принимаемых мер напрямую зависит от системной профилактической деятельности органов местного самоуправления и муниципальных антитеррористических комиссий.

"В работе по профилактике терроризма, в том числе на муниципальном уровне, не должно быть места самоуспокоенности и формализму. Главная цель киевских идеологов террора – запугать нас, посеять панику, настроить людей против государства. Они надеются таким образом ослабить нашу Россию. Что мы с вами, каждый на своем месте, можем противопоставить этим планам? В первую очередь – патриотизм, бдительность и дисциплину. Победа будет за нами", – цитирует Моора его пресс-служба.