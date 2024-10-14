Игорь Редькин подал конкурсные документы на пост главы Астрахани

В Астрахани появился второй кандидат на пост главы города. Им стал действующий глава Наримановского района Астраханской области Игорь Редькин. Он прокомментировал свое решение баллотироваться на должность руководителя города.

"Практически вся моя трудовая деятельность связана с работой в администрации Астрахани. Я начинал специалистом в отделе по молодежной политике в 2001 году. Прошел все ступени муниципальной службы до заместителя главы города. В начале 2023 года губернатор и депутаты Наримановского районного совета доверили мне возглавить одно из крупнейших муниципальных образований области. Это очень важный опыт. Одно дело работать заместителем руководителя или руководителем отдельного подразделения даже очень серьезного уровня, и совсем другое – в режиме 24/7 нести личную ответственность за все, что происходит на вверенной территории. Это хлопотное дело, но и удовлетворение от хорошо сделанной работы сложно с чем-то сравнить" , - рассказал о своем трудовом опыте кандидат.

"Я хорошо знаю город и его проблемы. У меня есть понимание, как их решить. Есть коллеги и единомышленники, которые готовы сформировать новую команду мэрии. Мы подготовили в первом приближении программу первоочередных действий. Действительно, сегодня я подал документы в конкурсную комиссию. Намерен обратиться за поддержкой к нашему губернатору Игорю Юрьевичу Бабушкину и депутатам Городской думы за поддержкой моей кандидатуры", - сообщил Игорь Редькин.