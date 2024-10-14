Выставка о развитии российской академической науки работает в музее-заповеднике Астрахани

В краеведческом музее Астрахани действует выставка «Дабы науки размножены и в лучшее состояние приведены были...», приуроченная к 300-летию Российской академии наук. Выставка знакомит с основными вехами становления академической науки в России, а также с деятельностью членов Российской академии наук в регионе, сообщает министерство культуры Астраханской области.

История Российской академии наук неразрывно связана с экспедиционной деятельностью. Академические экспедиции 1768-1774 годов занимались разносторонними научными исследованиями природы, хозяйства и населения России. Труды участников экспедиций содержат ценные обобщения и выводы теоретического характера в области геологии, минералогии, географии, климатологии, зоологии, ботаники и множества других наук.

Экспозиция расскажет об учёных, которые стояли у истоков российской науки. Среди них следует назвать первого русского академика, уроженца Астрахани Василия Тредиаковского (1703-1768). Выставка знакомит с материалами академических экспедиций Палласа, Гмелина и других исследователей XVIII-XIX веков. Посетители увидят гербарии растений, встречающихся в Нижнем Поволжье и названных в честь ученых — участников академических экспедиций.

На выставке представлены письма академика, известного коллекционера русских, восточных и западноевропейских древностей Николая Лихачева (1862-1936). В 30-е годы XX века историк находился в ссылке в Астрахани, где он ознакомился с деятельностью ряда учреждений. Так, в письмах к заведующему Астраханским архивом П.И. Усачеву учёный обращается с предложениями совершенствования работы Астраханской центральной библиотеки.

Посетить выставку все желающие могут до 13 января.