Жителя Челябинска отправили в колонию за оскорбление сотрудницы полиции на детской площадке

Металлургический районный суд Челябинска приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении за оскорбление сотрудницы полиции и применение насилия в отношении нее. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Приговор вступил в законную силу.

Как установили в суде, в июне 2024 года на территории "Парка "Металлург" им. О.И. Тищенко" на детской площадке произошел конфликт с участием сына осужденного и других детей, в результате чего прибыли сотрудники полиции.

Во время выяснения обстоятельств осужденный публично оскорбил сотрудницу патрульно-постовой службы полиции, а также ударил ее по руке. На дебошира завели уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Суд приговор мужчину к двум годам лишения свободы и взыскал в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 100 тыс. руб.

Ранее в Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении пассажира самолета, оскорбившего сотрудника полиции.