Отомстил: в Казани мужчина выстрелил в выходившего из колонии осужденного

Мужчина выстрелил в выходившего из колонии осужденного в Казани. Как пишет Lenta.ru, инцидент произошел утром,14 октября.

Мужчина дождался 46-летнего жителя Дагестана и выстрелил ему в лицо из травматического оружия. Таким образом он хотел отомстить за изнасилование его родственницы.

Пострадавшего увезли в больницу. Нападавшего задержали.

Изнасилование случилось ранее в Дагестане. За время задержания он получил другой срок - создание экстремистской группировки.