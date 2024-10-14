14 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

СвЖД переходит на зимний график движения пригородных поездов

Начиная с 14 октября пригородные поезда на Свердловской железной дороге переходят на зимний график движения. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.

Летние поезда, предназначавшиеся для поездок в дачный сезон - с апреля по октябрь, перестают ходить. Речь идет о:

  • №6521/6522 Екатеринбург-Пассажирский – Ревда;
  • №6620/6619 Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская;
  • №6441/6442 Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка;
  • №6951/6952 Серов – Бокситы;
  • №6802 Нижний Тагил – Невьянск;
  • №6482/6481 Екатеринбург-Пассажирский – Полевской;
  • №6954/6953 Бокситы – Верхотурье.

Также 27 октября свой последний рейс в этом сезоне совершит поезд №7011/7012 Екатеринбург-Пассажирский – Михайловский Завод, который доезжает до природного парка "Оленьи ручьи".

Помимо этого, начиная с 27 октября отменяется пригородный поезд №7496/№6097 Сургут – Нижневартовск – Сургут.

Летние остановки, введенные на время дачного сезона для ряда пригородных поездов, с сегодняшнего дня тоже будут отменены.

Свердловская железная дорога просит пассажиров при планировании поездки уточнять расписание. Более подробно со всеми изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайтах ОАО "РЖД" и АО "СПК", по телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок по России бесплатный), а также на станциях.

Теги: СвЖД, пригородный поезд, электричка, график


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