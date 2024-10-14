В Ноябрьске две школы закрыли на карантин из-за пневмонии

В Ноябрьске две школы закрыли на карантин из-за пневмонии, сообщает telegram-канал телевизионного информационного агентства Ноябрьска "Миг".

С 14 октября на дистанционное обучение отправлены ученики школы №2. Выявлены случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Зарегистрировано их семь, это разновозрастные дети из разных классов. Продлится карантин по 25 октября включительно.

Также на карантине находятся ученики школы №6. Там к очному обучению дети вернутся с завтрашнего дня.

Всего по городу разобщены 19 классов в разных школах. Кроме того, болеть пневмонией стали и детсадовцы. Сейчас разобщены по одной группе в детсадах "Улыбка", "Сказка", "Колобок" и "Лучик".