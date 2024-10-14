Виталий Хоценко провёл заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Участники пятого заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Омске обсудили подготовку к юбилею знаменательной исторической даты в муниципалитетах.

В плане основных мероприятий Омской области по подготовке к 80-летию Победы свыше 110 пунктов, сообщает пресс-служба Правительства региона. Особое внимание уделяется повышению интереса молодого поколения к изучению военно-исторического наследия родного региона.

Сегодня в рамках оргкомитета «Победа» Виталий Хоценко и спикер областного парламента Александр Артёмов вручили награды победителям конкурса школьных музеев. Всероссийский конкурс проводится в рамках федерального партийного проекта «Историческая память». В этом году его темой стало сохранение значимости событий специальной военной операции и подвигов её участников.

В региональном этапе участвовали 18 музеев. Два из них, действующие в школах Нововаршавского района и города Тары, вошли в число призёров федерального этапа всероссийского конкурса школьных музеев. Обладателями дипломов III степени и призовых сертификатов стали Русановская основная школа и Тарская средняя школа № 4 имени Героя СССР адмирала флота Н.Г. Кузнецова.

Губернатор Виталий Хоценко подчеркнул, что нужен постоянный мониторинг жилищно-бытовых и социальных условий ветеранов для оказания необходимой поддержки. Организация этой работы – зона персональной ответственности глав районов, чтобы ни один из ветеранов Великой Отечественной войны не оставался без внимания.

Ещё одно важное направление работы в рамках подготовки к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - благоустройство памятников, обелисков и монументов, посвященных защитникам Отечества.

В следующем году планируется продолжить благоустройство памятных мест солдатской славы. Губернатор Виталий Хоценко ставит задачу газификации мемориальных комплексов «Вечный огонь» в населенных пунктах региона, чтобы к юбилею Великой Победы подключить к сетевому газу максимально возможное количество огней памяти.

Кроме того, в рамках заседания обсуждалась также концепция парка «Патриот», который будет создан в парке Победы.