«Уралкалий» в лидерах антикоррупционного рейтинга РСПП

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) представил результаты пятого ежегодного Антикоррупционного рейтинга отечественного бизнеса. «Уралкалий» впервые принял участие в исследовании, по итогам которого получил оценку «АА» — компания с очень хорошим уровнем противодействия коррупции.

Исследование проводилось РСПП среди крупнейших российских компаний по итогам 2023 года. При оценке и расчете показателей учитывалась практическая реализация мер предупреждения коррупции. Приоритетным критерием оценки являлся уровень открытости антикоррупционной политики как важного фактора устойчивого развития (ESG).

«Уралкалий» придерживается нулевой толерантности к любым формам коррупции и неэтичного поведения. Продвижение высоких стандартов деловой этики, включая недопущение коррупции в любых ее формах, является залогом укрепления репутации компании и доверия ее сотрудников, клиентов и партнеров, что подтверждает полученная высокая оценка в рейтинге.

Справка. С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте РСПП. «Уралкалий» c 2014 года является участником Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Цель хартии — активное содействие добровольному внедрению российскими компаниями специальных антикоррупционных программ.