В Тюмени риэлтор отказался сдавать квартиру семье участника СВО

В Тюмени риэлтор отказал девушке в сдаче квартиры, поскольку ее муж находится в зоне проведения специальной военной операции, сообщает сообщество "Русская община" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации, опубликованной в соцсетях, в сообщество обратилась девушка с жалобой на действия риэлтора. Она приложила переписку, в которой риэлтор сообщает, что "не селит СВОшников". Также девушка записала видеообращение в котором сообщила, что риэлтор якобы назвал ее мужа "убийцей" и заявил, что он "убивает детей".

"Русская община Тюмени рассматривает это обращение и примет соответствующие меры для выяснения обстоятельств и соблюдения профессиональных и этических норм", - говорится в сообщении.