Мэр челябинского города раскритиковал уборку улиц от снега

Глава Озерска Челябинской области Сергей Гергенрейдер в своем telegram-канале выразил недовольство качеством уборки городских дорог.

"Ставлю подрядчикам жирный "неуд" за работу в первый снегопад. И в выходные, и сегодня с самого утра объезжаю и обхожу город. Отвратительное состояние дорог: колея, мяша, ничего не посыпано. То же самое касается и загородных трасс. Отдельная тема - тротуары: ледяная корка, как на катке", - посетовал мэр.

Он обратился к частным организациям, выигравшим конкурсы на содержание дорог, и заявил, что "содержанием" это назвать нельзя.

"Где патрульная очистка? Где посыпка скользких участков? Посыпка не той грязью, которой вы привыкли, а нормальным чистым песком, как я просил", - поинтересовался у подрядчиков Гергенрейдер.

Мэр дал указание вывести снегоуборочную технику на уборку улиц в кратчайшие сроки.

"Если я сегодня не увижу технику на дорогах - мы готовим документы на внесение вас в реестр недобросовестных поставщиков. Такого отношения ни я, ни жители терпеть не будем", - подчеркнул глава города.

Ранее глава комитета благоустройства Екатеринбурга, замглавы города Алексей Бубнов признался, что ничего не может сделать с постоянными сугробами на улицах города. Виной всему требования федеральных властей, установивших одинаковую норму уборки для всей России.